28/07/2020

Hyundai Kona Night Edition è un allestimento speciale equipaggiato con dotazioni specifiche in nero lucido, cerchi in lega da 18 pollici e dettagli dedicati a bordo, come i pedali sportivi in alluminio.



La livrea è disponibile nelle tonalità Ultra Black e in alternativa Galactic Grey e Chalk White. L’equipaggiamento include: sistema di climatizzazione automatico, sistema Audio Infinity Premium con otto altoparlanti, caricabatterie per smartphone wireless.



Il propulsore in uso è un quattro cilindri da 1.6 litri turbo dalla potenza di 177 CV, abbinato ad una trasmissione a doppia frizione a sette marce.l’arrivo sul mercato è previsto tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.