Honda Civic Type R Limited Edition

12/08/2020

La gamma di Honda Civic Type R si arricchisce della versione Limited Edition, la declinazione più cattiva della serie. Sviluppata per ottenere elevatissime performance, la vettura adotta componenti leggeri e interni all’insegna del minimalismo, per contenere i pesi a vantaggio delle dinamiche di guida.



In Europa saranno disponibili solo 100 esemplari di questa versione e ognuna garantirà le medesime prestazioni della versione standard. La nuova Limited Edition è caratterizzata da cerchi in lega leggeri da 20 pollici BBS e pneumatici Michelin Cup 2.



Cerchi e pneumatici si integrano alle sospensioni modificate, mentre la nuova taratura dello sterzo offre il massimo controllo. Per esaltarne il dna sportivo anche dal punto di vista estetico, la vettura propone la nuova tinta esclusiva Sunlight Yellow, abbinata ad un badge cromato con il logo Civic sul retro.



Il tetto cromato nero come gli specchietti retrovisori e la presa d'aria sul cofano si combinano in maniera perfetta alla colorazione vivace della carrozzeria.