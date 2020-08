Audi S3 2020

14/08/2020

Nuova generazione, declinata nelle versioni Sedan e Sportback, l’Audi S3 adotta un propulsore 2.0 TFSI da 310 CV abbinato ad un cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, trazione integrale quattro e assetto sportivo. A richiesta, sono disponibili gli ammortizzatori regolabili.



Per quanto riguarda il look, si nota nel frontale l’ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape, ampie prese d’aria squadrate e le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio. Le fiancate si ispirano alla quarta generazione di Audi A3.



I proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, di serie per le versioni sport attitude, integrano le luci diurne a elevata digitalizzazione. A bordo gli spazi sono estremamente confortevoli e più ampi rispetto alla precedente generazione.



La nuova serie può contare su numerosi sistemi di assistenza al conducente: l’Audi pre sense front, il collision avoid assist con assistente alla svolta e l’ausilio al mantenimento della corsia, tutti di serie. Il lancio commerciale è programmato per il terzo trimestre 2020.