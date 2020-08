18/08/2020

Edizione speciale, la sportiva Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition celebra l'uscita della 25esima pellicola della fortunata saga di James Bond, No Time To Die.

La vettura è stata realizzata dalla speciale divisione Q by ASton Martin, che l’ha equipaggiata di scelte specifiche e dedicate. Limitata a soli 25 esemplari, la sportiva britannica adotta il performante V12 biturbo da 5,2 litri dalla potenza di 715 CV.



Lo stile e il design sono enfatizzati da soluzioni estetiche di grande effetto visivo. L'auto sfoggia una speciale vernice esterna Ceramic Grey con tetto, calotte degli specchietti, splitter, diffusore e Aeroblade II posteriore in fibra di carbonio di colore nero.



Inoltre, in esclusiva per la 007 Edition sono disponibili i cerchi a Y da 21 pollici in Gloss Black. Questa edizione speciale presenta anche un badge dedicato 007. L’ambiente è total black, misterioso e intrigante, rivestito in pelle con lampi rossi lungo il profilo dei sedili.



Troviamo il badge identificativo 007 sui pannelli delle portiere, sulla copertura del subwoofer posteriore. Le consegne sono programmate dal primo trimestre del 2021.