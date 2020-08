26/08/2020

Porsche Taycan 2021 offre nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di guida. La nuova funzione Plug & Charge, ad esempio, consente di ricaricare comodamente e di pagare senza bisogno di carte o app. Disponibile anche un display head-up a colori che proietta le informazioni nel campo visivo del conducente.



Inoltre, attraverso la nuova funzione Smartlift, installata di serie in combinazione con le sospensioni pneumatiche adattive, la nuova Taycan può essere programmata in modo che si sollevi automaticamente nel caso di dossi o sui vialetti dei garage.



Tra i dispositivi di assistenza al conducente troviamo l'Active Lane Keep Assist, che mantiene il veicolo al centro della corsia con un intervento continuo dello sterzo, anche nel traffico. InnoDrive adatta individualmente la velocità in base alle condizioni stradali.



Per quanto riguarda le performance, il Launch Control riduce i tempi di accelerazione. Il model year 2021 di Taycan include nel suo equipaggiamento sette nuovi colori: Mahogany Metallic, Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Chalk, Neptune Blue and Ice Grey Metallic. Per tutte le versioni è previsto anche il Carbon Sport Design Package.