Serie speciale disponibile in soli 12 esemplari, la nuova Suzuki Across Yoru Web Edition anticipa il lancio del modello di serie Suzuki Across, nuovo suv ibrido plugin della gamma.



Il nuovo allestimento, il cui nome Yoru è usato nella lingua giapponese per indicare la notte e la sua eleganza, si presenta con il tetto e le calotte degli specchietti silver, abbinati con tre tinte della carrozzeria, tutte metallizzate: Bianco, Nero, Blu.

>br>Tra le dotazioni sono inclusi anche i cerchi in lega leggera da 19 pollici con finitura total black lucida, che richiama la finitura dei passaruota e delle barre al tetto. Ulteriori dettagli esterni comprendono i fari full LED, i fendinebbia, lo skid plate anteriore, vetri privacy posteriori oscurati e i retrovisori esterni con indicatore di direzione integrato.



L’ambiente di bordo è accogliente, spazioso e moderno. I sedili sono riscaldabili, anche quelli posteriori. Il climatizzatore automatico bi-zona con modalità S-Flow gestisce il flusso d’aria in base al numero e alla posizione dei passeggeri rilevati a bordo. Across dispone di un impianto d'infotainment multistandard con schermo touch da 9 pollici, che supporta Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink e integra il sistema Bluetooth.



La propulsione si avvale di due motori elettrici, il primo posto sull’asse anteriore e il secondo sull’asse posteriore, con potenze rispettivamente di 182 e 54 CV. Queste due unità sono assistite da un terzo motogeneratore, che svolge le funzioni di ISG (Integrated Start Generator).



Il motore termico è a quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson. Il propulsore è alimentato da un sistema di doppia iniezione mista, diretta ed indiretta. La sua potenza è di 185 CV. La potenza massima dell’intero sistema motoproulsivo di è di 306 CV.

di Grazia Dragone

