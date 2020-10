Jaguar XF 2020

13/10/2020

Rivitalizzata nel look, la nuova Jaguar XF, sia nella versione berlina che Sportbrake, offre ritocchi sulla carrozzeria, ma anche a bordo, dove l’eleganza si sposa alle tecnologie più innovative.



Gli esterni presentano un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria più grandi e posizionate più in basso, la griglia frontale risulta più ampia e con elementi ispirati allo storico logo Jaguar. Le prese d’aria laterali sfoggiano l’emblema del Jaguar Leaper.



I nuovi fari quadrupli, sottili e a LED, con luci diurne DRL (Daytime Running Light) a Double J, sono disponibili con tecnologia Pixel LED opzionale. Grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam, che analizza la strada e adatta automaticamente la luce abbagliante, il sistema crea differenti modelli di fascio luminoso per ottimizzare la visibilità senza distrarre gli altri guidatori. La tecnologia Premium LED è di serie su tutta la gamma e, sui modelli SE e HSE, è disponibile con l’Auto High Beam Assist.



Nell’allestimento R-Dynamic, la nuova F-PACE presenta elementi stilistici distintivi che ne accentuano il look più votato al dinamismo. Gli interni della nuova Jaguar XF sono stati rinnovati per risultare ancora più lussuosi e confortevoli.



Protagonista dei rinnovati interni è il nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con schermo ricurvo montato centralmente che consente di gestire il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro. La gamma di propulsori disponibili include unità Ingenium a quattro cilindri, sia benzina e sia diesel, di nuova generazione.



La motorizzazione diesel è dotata della tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV). Le versioni disponibili sono il motore MHEV 2,0 litri quattro cilindri turbo da 204 CV con trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione posteriore o AWD. Per i benzina troviamo: 2,0 litri quattro cilindri turbo da 250 CV con trasmissione automatica a 8 rapporti e 2,0 litri quattro cilindri turbo da 300 CV con trasmissione automatica a 8 rapporti e trazione AWD.



Il catalogo include le versioni S, SE e HSE, tutte disponibili con allestimento R-Dynamic. Ulteriore optional su tutti i modelli è il Black Exterior Pack.