14/10/2020

Innovativa ed interessante sul fronte del design, la Honda e: Concept anticipa il suv elettrico del futuro. Ispirata nello stile ed anche nella denominazione al modello Honda e, il prototipo presenta uno stile pulito e fluido, che le conferiscono un aspetto sia elegante ma anche dinamico.



Tra le novità che la caratterizzano spicca il nuovo sistema Honda Sensing, un insieme di ADAS omnidirezionali. A bordo troviamo in dotazione nuovi sensori e radar in grado di rilevare in modo preciso ciò che avviene intorno alla vettura.



Insieme agli ADAS a 360° la concept porta in dote la nuova generazione del sistema di infotainment Honda Connect, con intelligenza artificiale, assistente vocale, aggiornamento OTA e totale integrazione con gli smartphone. La propulsione è full electric.