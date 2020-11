05/11/2020

Stile rinnovato e nuove dotazioni tecnologiche caratterizzano la nuova Mazda CX-3 2021. La city crossover propone nuovi badge con il nome, in linea con il design degli ultimi modelli. Tuttavia è a bordo che troviamo gran parte delle novità introdotte sulla nuova serie.



Il comfort è elevato e lo dimostra la presenza per i sedili dalla nuova conformazione che segue le specifiche della Skyactiv Architecture della Mazda3 e della CX-30. Progettati facendo riferimento alla naturale capacità di equilibrio dell’uomo quando cammina, i sedili mantengono il bacino in posizione eretta e conservano la naturale curva a S della colonna vertebrale, per una migliore facilità di guida anche durante le lunghe percorrenze. Le dotazioni che riguardano la sicurezza offrono il sistema di frenata di emergenza in città con riconoscimento anche notturno dei pedoni.



La nuova CX-3 è offerta negli allestimenti Executive ed Exceed. La prima propone nel suo carnet di dotazioni i cerchi in lega da 18 pollici, i vetri posteriori scuri, il sistema infotainment Mazda Connect completo di Apple Carplay wireless e Android auto, sensori luce/pioggia, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio.



La versione Exceed aggiunge i fari full LED, gli interni rivestiti in pelle/tessuto, la Smart Key, l’Active Driving display che proietta i dati di guida su un pannello sopra la plancia, la videocamera posteriore e le fasce sottoporta cromate.



La propulsione si affida all’unità benzina 2.0L 121 CV abbinata al cambio manuale a 6 rapporti Skyactiv-MT o alla trasmissione automatica Skyactiv-Drive a 6 velocità. Le versioni con cambio manuale offrono il sistema Mazda di disattivazione dei cilindri, che spegne due cilindri quando il motore funziona a carico ridotto o a velocità costante.