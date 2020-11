09/11/2020

Pensata per chi ama uno stile di vita più attivo e dinamico, la nuova Ford EcoSport Active 2020 offre, oltre ad uno stile audace, maggiore capacità e versatilità d’uso grazie ai perfezionamenti del telaio, alle sospensioni tarate su misura e ai componenti dello sterzo abbinati a un differenziale a slittamento limitato che ne migliorano la trazione.



Il suv appare di chiara ispirazione outdoor, pratico e funzionale anche grazie a specifiche soluzioni di design, come i bumper aggiuntivi per una migliore aderenza anche sui percorsi meno lineari. Per quanto riguarda le unità disponibili, sarà proposto un unico propulsore, il 1.0 EcoBoost turbo a benzina da 125 CV abbinato al cambio manuale a sei marce.



Tra le caratterizzazioni estetiche più evidenti si notano le protezioni in plastica scura lungo la carrozzeria, i cerchi in lega da 17 pollici, il tetto nero a contrasto e i badge Active. A bordo, troviamo i sedili in pelle con cuciture a contrasto abbinati ad una A, che richiama l’allestimento, ricamata sullo schienale ed il volante è in pelle.