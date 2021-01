07/01/2021

Restyling per il suv Lexus NX 2021, aggiornato nel design, ma anche nelle dotazioni, per offrire ancora più comfort e piacere di guida. La vettura è proposta in tre allestimenti: Premium, F Sport e Luxury.



Le versioni top di gamma F Sport e Luxury aggiungono ai ricchi equipaggiamenti elementi come il tetto panoramico, mentre la versione Premium, aggiunge più di qualche novità. In dettaglio, sulla versione Premium troviamo la griglia nera, sottolineata da uno Spoiler F Sport.



I nuovi cerchi in lega Dark Bronze da 18 pollici rendono il desigmn più audace, mentre i vetri oscurati e gli specchietti retrovisori riscaldabili, regolabili elettricamente ed elettro cromati completano il look.



Sulla versione Premium sono disponibili i nuovi interni in pelle Black & Crisom. Il sistema di sicurezza attiva LexusSafety System+ è di serie su tutta la gamma, nella versione Premium aggiunge il rilevamento angoli ciechi (BSM), il Rear Cross Traffic Alert e il Lexus Parking Assist con sensori di parcheggio anteriori e posteriori con ICS.