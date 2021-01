14/01/2021

Prodotta per celebrare un risultato temporale importante, la Porsche Boxster 25 Anni festeggia il 25esimo anniversario della gamma di roadster.



La sportiva, disponibile in una serie speciale limitata a 1.250 esemplari, è stata sviluppata a partire dal modello GTS 4.0, alimentato da un motore boxer a sei cilindri da 4 litri in grado di erogare una potenza pari a 294 kW (400 CV).



L'auto richiama diversi elementi stilistici del prototipo presentato nel 1993 durante il Salone di Detroit. Tra le connotazioni caratteristiche del modello speciale spicca la tinta Neodimio, un marrone dai riflessi cangianti simile al rame. Nell'edizione speciale viene utilizzato per il sotto-paraurti anteriore, le prese d'aria laterali a lamella singola, le scritte e i cerchi in lega bi-tono da 20 pollici.



Porsche propone la Boxster 25 Anni nella tonalità Argento GT Metallizzato, insieme ai colori Nero Jet Metallizzato e Bianco Carrara Metallizzato. Un altro elemento d'impatto si trova sul tappo del serbatoio, che presenta la scritta Porsche, tipica della gamma Exclusive Design, realizzata in alluminio.



A bordo si notano i rivestimenti in pelle bordeaux a una capote in tessuto rosso, che riporta in rilievo la scritta Boxster 25, disponibili anche in nero.Figurano tra le dotazioni: sedili sportivi regolabili elettricamente a 14 vie, profili del battitacco con la scritta Boxster 25 e il volante sportivo GT multifunzione in pelle riscaldato. La vettura è attesa sul mercato a partire da aprile 2021.