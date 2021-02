04/02/2021

Honda CR-V e:HEV 2021 è la nuova proposta ibrida del brand che promette potenza ed efficienza. La nuova gamma CR-V rappresenta il primo modello del marchio ad essere dotato della ecnologia full hybrid e si distingue per il nuovo logo e:HEV, affiancando modelli come la Jazz e:HEV.



Il sistema ibrido in dotazione si affida alla tecnologia i-MMD (intelligent Multi Mode Drive), che unisce due motori elettrici, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso.



La gamma 2021 prevede anche la nuova versione Sport Line dettagli cromati scuri sulle linee esterne, sul frontale e sul posteriore, gruppi ottici fumé, finiture nere Piano Black all’interno dell’abitacolo e rivestimenti Dark Wood dei pannelli della plancia.