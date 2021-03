08/03/2021

Porsche Taycan Cross Turismo è una sportiva completamente elettrica dal carattere versatile e dall’impostazione sostenibile. Esattamente come la versione berlina della sportiva Taycan, la nuova vettura offre una trazione elettrica con architettura a 800 volt.



Il telaio con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive garantisce prestazioni dinamiche anche su superfici meno agevoli. A bordo, i passeggeri della zona posteriore trovano un comfort maggiore grazie a 47 mm di spazio per la testa in più. Ampia la capacità di carico con oltre 1.200 litri, sfruttabili grazie all'ampio portellone posteriore.



L’offerta include già al lancio ben quattro versioni: Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 CV); Taycan 4S Cross Turismo da 360 kW (490 CV); Taycan Turbo Cross Turismo da 460 kW (625 CV) e Taycan Turbo S Cross Turismo da 460 kW (625 CV).

Porsche Taycan Cross Turismo richiama nelle linee il prototipo Mission E Cross Turismo presentato nel 2018. La linea del tetto sportiva è discendente verso il basso nella parte posteriore.



Spiccano elementi offroad nei profili dei passaruota, nei sottoparaurti anteriori e posteriori e nelle soglie laterali. Il pacchetto Off-Road Design prevede delle alette agli angoli dei paraurti anteriore e posteriore e alle estremità delle soglie, che proteggono da eventuali colpi.

Studiato per il modello, il portapacchi posteriore può ospitare fino a tre biciclette e stabilisce nuovi standard per dimensioni e praticità. Il lancio commerciale è programmato per l’estate del 2021.