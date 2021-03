Mini Cabrio 2021

11/03/2021

La nuova Mini Cabrio offre il massimo piacere di guida e uno stile ancora più iconico. La openair britannica presenta un design pulito abbinato a nuovi dettagli esterni esaltati dalla livrea Zesty Yellow, disponibile esclusivamente per Mini Cabrio. Nella parte anteriore della vettura spicca la fascia paraurti in tinta con la carrozzeria.



La griglia esagonale del radiatore è più grande, mentre gli alloggiamenti interni neri rendono i fari rotondi più espressivi. Le modifiche nella parte laterale includono i bordi dei passaruota con nuovi contorni. Gli indicatori laterali integrati nei portelloni ridisegnati sono anche in LED. Mini Cabrio offre un soft-top in tessuto azionato elettricamente, che si apre o sichiude completamente in 18 secondi.



Il soft top può essere attivato anche durante la guida a velocità fino a 30 km/h. la gamma delle unità disponibili include tre varianti di motore con potenze comprese tra 102 e 178 CV. Oltre alla vernice esterna Zesty Yellow, è possibile scegliere tra due nuove colorazioni: Rooftop Grey metallic e Island Blue metallic. I nuovi allestimenti e pacchetti di equipaggiamento offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.