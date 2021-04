Lexus LF-Z Electrified

01/04/2021

La concept LF-Z Electrified offre prestazioni di guida, stile e tecnologie che Lexus prevede di introdurre nella sua gamma entro il 2025. La vettura offre tecnologie avanzate e una piattaforma EV dedicata.



Le prestazioni dinamiche sono eccellenti grazie alla posizione della batteria e del motore elettrico, alla tecnologia di trazione integrale DIRECT4 e ad altre caratteristiche che assicurano la massima libertà di movimento.

Disponibili anche funzioni avanzate di infotainment disponibili per i clienti Lexus nel prossimo futuro.



La carrozzeria appare scolpita, mentre il posizionamento del motore elettrico ad alta potenza nella parte posteriore promette un’ottima agilità. Lo spazio interno è improntato al minimalismo. L'intelligenza artificiale (AI) utilizza il dialogo con il guidatore per imparare le sue preferenze e le caratteristiche di comportamento, consentendo di dare suggerimenti volti a migliorare l’esperienza di guida.



Il posizionamento della batteria longitudinalmente sotto il pavimento rende la struttura del veicolo più rigida, abbassa il centro di gravità e aiuta ad assorbire il rumore e le vibrazioni della superficie stradale.



Il nuovo sistema DIRECT4 di Lexus permette un controllo indipendente della forza motrice del motore una coppia elevata su tutte e quattro le ruote. Lo sterzo è by-Wire, quindi non c'è nessun collegamento meccanico alla scatola dello sterzo. Il concetto Tazuna per l’abitacolo porta l’approccio incentrato sull’uomo a un livello superiore.



Si ispira alla relazione tra il cavallo e il cavaliere, dove i comandi vengono comunicati attraverso l’uso delle redini, interpretate dalla coordinazione degli interruttori sul volante e un head-up display. Le porte utilizzano un sistema E-Latch.



Quando il guidatore o un passeggero si avvicina all’auto avendo con sé la chiave, la maniglia retrattile della porta si presenta automaticamente; la porta può essere sbloccata e aperta toccando un sensore all’interno della maniglia.

Il tetto panoramico è realizzato in vetro elettrocromico, oscurabile secondo necessità. Un sistema audio Mark Levinson di nuova generazione riproduce la qualità del suono tipica delle sale da concerto.