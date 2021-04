Honda HR-V e:HEV

23/04/2021

Il nuovo Honda HR-V Full Hybrid e:HEV è alimentato dall'avanzato propulsore ibrido a due motori. L’auto unisce un look accattivante ad un'elevata efficienza. Il nuovo modello propone lo stile di un suv premium, una spaziosità eccezionale e dimensioni compatte.



Il design abbina la forma compatta di un coupé al carattere versatile e la solidità tipica di un SUV. La silhouette è sottolineata dall’altezza dal suolo aumentata di 10 mm e da un abbassamento della linea del tetto di 20 mm rispetto al precedente modello. I cerchi da 18 pollici di serie e la diminuita sporgenza dell’anteriore conferiscono robustezza e solidità.



I gruppi ottici, la griglia superiore in tinta con la carrozzeria e la griglia inferiore abbinata sia con il frontale anteriore che con i pannelli laterali, rendono lo stile più muscoloso. All'interno, ogni elemento mira a creare un ambiente ampio e luminoso, con livelli di comfort elevatissimi.



La nuova generazione dei sedili anteriori Honda, che sostituiscono i precedenti dotati di struttura a molla, tabilizzano il corpo, con il beneficio di limitare l’affaticamento nei viaggi più lunghi. L’evoluta tecnologia ibrida e:HEV di Honda offre un'esperienza di guida fluida, con prestazioni brillanti e un'elevata efficienza dei consumi.



I due potenti motori elettrici compatti, abbinati a un motore benzina i-VTEC da 1.5 litri, offrono una potenza di picco pari a 96 kW (131 CV). Il sistema ibrido e:HEV prevede tre modalità di guida intercambiabili in automatico a seconda delle esigenze di guida. Il nuovo Honda HR-V offre funzioni integrate per rimanere connessi.



L'intuitiva interfaccia LCD touch da 9 pollici è progettata per ridurre al minimo le distrazioni del guidatore. L’equipaggiamento include il nuovo pacchetto di sicurezza Honda SENSING, che vanta una gamma completa di tecnologie dedicate alla sicurezza.

Tra queste troviamo la nuova telecamera frontale monoculare ad alta definizione e i chip di elaborazione delle immagini ad alta velocità, sistema di sterzata a riduzione d'impatto con i pedoni e sistema di frenata a riduzione d'impatto (CMBS). Il nuovo HR-V e:HEV sarà disponibile in Europa dalla seconda metà del 2021.