Hyundai Kona N è un suv compatto ad alte prestazioni, che ragala una piacevole esperienza di guida. Compatto e funzionale, il veicolo è adatto alla vita urbana. La vettura adotta un motore 2.0 T-GDI a quattro cilindri da 280 CV di potenza abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 rapporti (N DCT). Tra le caratteristiche estetiche si fanno notare i cerchi in lega forgiati da 19 pollici, sedili sportivi speciali.



Tra le funzionalità incluse nell’equipaggiamento trviamo il differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico (e-LSD) e le diverse modalità dell’Electronic Stability Control (ESC). Il Traction Mode garantisce la massima trazione in diverse condizioni stradali, mentre il sistema N Grin Control offre cinque modalità di guida come sugli altri modelli N (Eco, Normal, Sport, N e Custom).



Il design è moderno e sportivo e si affida ad elementi specifici come i parafanghi in tinta carrozzeria, che ne esaltano il volume. Il look esclusivo della griglia anteriore, con un disegno dedicato, il logo N integrato e la firma luminosa, completano l’aspetto frontale. Nel posteriore domina la scena il grande spoiler a doppia ala sul tetto. Per il lancio è stato sviluppato il nuovo colore Sonic Blue.