Hyundai Ioniq 5

31/05/2021

Hyuundai Ioniq 5 è un crossover 100% elettrico che ridefinisce la mobilità a zero emissioni. Il veicolo di medie dimensioni è il primo modello a nascere sulla piattaforma Hyundai E-GMP che fissa un nuovo standard per ridefinire la mobilità green attraverso caratteristiche innovative: tra queste la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), interni con materiali eco-friendly e sistemi di connettività e di guida assistita avanzati.



Sarà possibile scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest’ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse. L’entry level Progress è disponibile con batteria da 58 kWh e trazione posteriore offrendo contenuti di serie come l’architettura a 800V per la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, che consente di effettuare dal 10% all’80% della ricarica in appena 18 minuti.



La versione top di gamma Evolution offre la batteria da 72,6 kWh e la trazione integrale AWD oltre ad essere equipaggiata con Vehicle2Load interno ed esterno fino a 3,6 kW di potenza, sedili anteriori con funzione relax, Head-Up Display a Realtà Aumentata e tetto a pannelli solari. Il design rappresenta un cambiamento rispetto al passato. Il profilo è ispirato a Hyundai Pony e rpesenta un passo allungato, che regala nuove proporzioni e si configura come un veicolo elettrico contemporaneo.



La parte anteriore presenta il primo cofano a conchiglia di Hyundai, che riduce gli spazi tra i pannelli della carrozzeria per un’aerodinamica ottimale. Il paraurti anteriore è definito da un’accattivante forma a V e incorpora le luci diurne (DRL) che conferiscono una particolare firma luminosa. A bordo troviamo sedili anteriori regolabili elettricamente che possono essere reclinati fino all'angolazione ottimale.