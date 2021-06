08/06/2021

La nuova BMW iX si presenta con un design contemporaneo ed un ambiente spazioso e molto curato. Le opzioni disponibili saranno due, entrambe dotate di un sistema a trazione integrale elettrica, con una potenza combinata di 523 CV nella BMW iX xDrive50 e 326 CV nella BMW iX xDrive40. L’autonomia raggiunge i 630 km nella BMW iX xDrive50 e i 425 km nella BMW iX xDrive40.



La costruzione spaceframe in alluminio e l'uso della Carbon Cage in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) nel tetto, sui laterali e nella parte posteriore aumentano la rigidità riducendo il peso del veicolo.



A bordo troviamo la nuova generazione del display e del sistema operativo iDrive che rende più coinvolgente l’interazione tra guidatore e vettura. La BMW iX è equipaggiata con numerosi sistemi di assistenza alla guida come: il sistema di avviso di collisione anteriore, lo Steering and Lane Control Assistant, l'Active Cruise Control opzionale con funzione Stop&Go.



Le proporzioni estetiche appaiono muscolose, imponenti e solide. Si fa notare la griglia a doppio rene BMW smussata insieme alle telecamere e ai sensori radar incorporati. L'assenza di un tunnel centrale consente più spazio per le gambe, per i portaoggetti e per la console centrale.



Il sistema di controllo automatico della climatizzazione è dotato di un filtro in nanofibra per purificare l'aria e di nuovi comandi touchscreen. Il lancio commerciale è programmato per il mese di novembre 2021