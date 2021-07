Porsche Macan 2021

21/07/2021

Refresh stilistico per la Porsche Macan, rigenerata da un bagno di novità che ne accresce l’appeal. Il design si affida a linee più incisive e marcate, mentre le prestazioni sono ancora più esaltanti per regalare una guida di pieno coinvolgimento, grazie ai propulsori più potenti rispetto ai precedenti.



La versione Macan GTS adotta un motore V6 biturbo da 2,9 litri dalla potenza di 440 CV, mentre la configurazione S è dotata di un motore V6 biturbo da 2,9 litri che sviluppa 20 kW (26 CV) di potenza in più rispetto al passato, raggiungendo così la quota dei 380 CV. Il motore entry level della gamma è rappresentato dal quattro cilindri turbo di nuova concezione dalla potenza di 195 kW (265 CV).



I nuovi modelli Macan offrono, inoltre, sospensioni versatili che bilanciano il comfort durante la marcia e le prestazioni dinamiche delle auto sportive. Porsche ha affinato la linea del suv adottando una serie di modifiche. Il frontale ridisegnato con un inserto dello stesso colore della carrozzeria ne sottolinea la larghezza della Macan.



Sulla nuova GTS, il centro della sezione frontale e altri elementi sono rifiniti in nero. La sezione posteriore presenta un diffusore dal design tecnico. La gamma delle tonalità offre 14 colori, incluse le nuove tonalità Papaya Metallizzato e Blu Genziana Metallizzato, oltre al Verde Pitone per la Macan GTS con pacchetto GTS Sport.



Rinnovato anche l’abitacolo che presenta una console centrale dalla linea moderna ed elegante. L’arrivo sul mercato della nuova Porsche Macan è previsto a partire da ottobre 2021.