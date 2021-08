24/08/2021

Hyundai Elantra N completa la gamma di auto sportive firmate N e rappresenta la declinazione ad elevate performance del modello di base, al quale sono state aggiunte nuove funzionalità di guida che esprimono più carattere e dinamismo.



La propulsione si affida al motore 2,0 litri, turbocompresso, ad iniezione diretta, abbinato ad una trasmissione a due frizioni (N DCT) a otto rapporti N. La potenza massima è pari a 280 CV.



Elantra N è disponibile anche con cambio manuale a sei rapporti ravvicinati. Hyundai Elantra N propone un look con dettagli di impostazione più racing come l'esclusiva striscia rossa alla base della fascia anteriore che continua lungo il bordo laterale. Lo spoiler prominente ed esclusivo N con diffusore posteriore aiuta a controllare il flusso d'aria.



L’ambiente di bordo comprende elementi a marchio N, tra cui il volante, il cambio, i sedili, i pannelli di protezione delle porte e i pedali metallici. Il volante include il pulsante NGS (solo DCT), che aumenta la potenza a 290 CV per un massimo di 20 secondi.



Ulteriore particolarità è rappresentata dal comando N Sound Equalizer (NSE), che permette di ottenere il sound del motore tipico di un’auto da corsa, per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. La vettura è commercializzata solo negli States.