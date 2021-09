Ford Fiesta 2022

21/09/2021

Ford Fiesta rinnova appeal e carattere, proponendo nuove tecnologie e un’innovativa propulsione mild hybrid. Il design esterno appare audace e distintivo e presenta significative differenze tra i vari allestimenti. Le versioni Plus, Titanium, ST-Line e Active spiccano grazie ai dettagli di stile e alla gamma di colori ampliata per gli esterni, al design dei cerchi e alle finiture interne. La nuova Fiesta introduce esclusive versioni X che potenziano la personalità delle serie ST Line e Active.



A bordo sono presenti tecnologie di ultima generazione. Per la prima volta troviamo i fari a LED con l'innovativa tecnologia Matrix, disponibile come optional, che offre le funzionalità di abbaglianti anti-riverbero e adattamento dei fasci luminosi per garantire una migliore visibilità in condizioni difficili.



Nuovo anche il quadro strumenti con display digitale da 12,3 pollici che fornisce al guidatore tutti i dati utili per la guida. La tecnologia mild hybrid del motore EcoBoost Hybrid da 48 V contribuisce a ottimizzare l'efficienza e i consumi di carburante e potenzia la dinamica di guida.



La nuova Fiesta sfrutta la piattaforma delle B-cars e offre una gamma di versioni a tre e a cinque porte. Il restyling prevede una nuova linea del cofano e griglie superiori più grandi. Il logo dell'Ovale Blu è integrato nella griglia anziché montato lungo il bordo del cofano come nei modelli precedenti.



Ogni versione ha una personalità distinta. Le serie Plus e Titanium offrono una griglia superiore più ampia con barre orizzontali e incorniciata da una cromatura con prese d'aria laterali dallo stile particolare.

La ST-Line ha un carattere più sportivo e propone una griglia con finitura a nido d'ape in nero brillante. Le ampie prese d'aria laterali sono rifinite nello stesso colore della scocca e la griglia inferiore ha un’ ampiezza maggiorata.



La versione Active, ispirata ai SUV, si caratterizza per dettagli più grintosi. L'ampia griglia superiore è dotata di robuste barre verticali in nero lucido e affiancata da prese d'aria laterali più alte e sporgenti. Sette nuovi design disponibili per i cerchi in lega completano il look. Interessanti i due nuovi colori: Boundless Blue e Beautiful Berry.