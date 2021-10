BMW Serie 2 Active Tourer 2022

07/10/2021

Bmw Serie 2 Active Tourer giunge alla seconda serie e propone un dinamismo rinnovato e uno stile ricco di carattere. Gli interni sono stati ridisegnati e offrono un design moderno con BMW Curved Display sullo stile della BMW iX.



La nuova Serie 2 Active Tourer è all'avanguardia in materia di motorizzazioni, assistenza al guidatore, controllo/funzionamento e connettività. Al momento del lancio, nel febbraio 2022, saranno disponibili quattro varianti di modello con trazione anteriore e potenze da 136 CV a 218 CV.



Il design esterno prevede un trattamento delle superfici pulito. Nella parte anteriore troviamo la griglia a doppio rene di dimensioni maggiorate. In dotazione troviamo i fari full-LED. I fari adattivi a LED con illuminazione in curva, abbaglianti e anabbaglianti, luci diurne, luci per traffico autostradale e luci integrate per il maltempo sono nella lista degli optional.

A seconda della variante del modello, sono montati di serie cerchi in lega leggera da 16 o 17 pollici. Per gli esterni sono disponibili due verniciature non metallizzate e nove vernici metallizzate.



Il carattere premium è sottolineato dalla sua ampia dotazione di serie. Oltre al sistema di navigazione Bmw Maps sono di serie quattro porte USB-C e una presa di corrente da 12 V sia nella console centrale che nel bagagliaio, il climatizzatore automatico bi-zona intelligente, il volante sportivo in pelle, il sensore pioggia con controllo dei tergicristalli e attivazione automatica dei fari, un maggior numero di sistemi di assistenza alla guida rispetto al modello precedente e il Park Assist con telecamera per la retromarcia.



La Bmw Serie 2 Active Tourer è all'avanguardia nella tecnologia di propulsione. I motori a combustione migliorati aumentano il piacere di guidare e riducono il consumo di carburante e le emissioni, mentre l'ultima generazione del cambio a doppia frizione Steptronic a sette rapporti è efficiente.



Una nuova versione della tecnologia Mild Hybrid 48V debutta nella BMW 223i Active e Bmw 220i Active Tourer. Il motore elettrico integrato nel cambio automatico supporta il motore a combustione con una potenza ora aumentata a 19 CV.



La nuova Bmw 223i Active Tourer ha una potenza di 218 CV (generata dal motore a combustione 204 CV e dal sistema di propulsione elettrica 19 CV), e la BMW 220i Active Tourer sviluppa 170 CV (generata dal motore a combustione 156 CV e dal sistema di propulsione elettrica 19 CV).



Dal lancio è disponibile anche la BMW 218i Active Tourer da 136 CV. Tutti i motori a benzina sono caratterizzati da un nuovo processo di combustione e un sistema a doppia iniezione. Il motore diesel che equipaggia la nuova BMW 218d Active Tourer impiega pistoni a basso attrito e una sovralimentazione a due stadi con una maggiore efficienza. La potenza massima è di 110 kW/150 CV. Nell'estate del 2022 saranno aggiunti due modelli ibridi plug-in, dotati per la prima volta della tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione.