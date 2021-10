14/10/2021

Hyundai Sonata N Line Night Edition è una versione a tiratura limitata caratterizzata da parti in fibra di carbonio, accenti neri opachi e distintivi esterni cromati scuri. La produzione della Sonata N Line Night Edition è limitata a soli 1.000 esemplari, offerti solo per gli Staes nelle tinte Phantom Black o Quartz White.



La vettura include tutte le caratteristiche del modello di serie con l’aggiunta di elementi specifici come: spoiler posteriore in fibra di carbonio; cerchi in lega da 19 pollici di colore nero opaco, pinze freno verniciate di rosso, badge esterni con finitura cromata.



A bordo i rivestimenti sono realizzati in pelle e spiccano le cuciture a contrasto sui sedili. Il sistema di infotainment dispone di navigatore e schermo da 10,25 pollici, lo stereo è Bose e ha 12 altoparlanti. Il tetto panoramico regala un’ampia visibilità e massima luminosità all’ambiente.

L’unità disponibile è il motore quattro cilindri turbo 2,5 litri da 290 CV.