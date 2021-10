Ford Focus 2021

15/10/2021

Ford Focus si rinnova e si presenta con uno nuovo design, ancora più espressivo e unità elettriche efficienti. La familiare di medie dimensioni mostra uno uno stile più caratteristico e audace per le varianti ST-Line e Active. Ogni versione si distingue per elementi pecifici, che sottolineano la diversa personalità di ognuna di esse.



L’offerta del pacchetto X conribuisce ad elevare il livello di specificità di ogni configurazione. Le serie Business offre un'ampia griglia superiore con cornice cromata lucida, caratterizzata da robuste barre orizzontali abbinate a prese d'aria laterali che spuntano dalla griglia inferiore.



La versione più sportiva ST-Line, ispirata alla Ford Performance, è caratterizzata da una griglia superiore trapezoidale dalle proporzioni uniche, supportata da una finitura a nido d'ape nero lucido accanto a prese d'aria laterali più ampie e una griglia inferiore più profonda.

Le varianti ST-Line dispongono anche di minigonne laterali, un diffusore posteriore e uno spoiler posteriore. La versione Active, dallo stile outdoor, si ispira ai suv per un aspetto più robusto. Il pacchetto Vignale introduce specifiche premium per il modello Active.



Tra le dotazioni più avanzate disponibili sulla nuova Ford Focus troviamo il sistema SYNC 4 di ultima generazione, supportato da un nuovo schermo centrale orizzontale da 13,2 pollici, con un'interfaccia intuitiva progettata per facilitare e rendere più immediate le funzioni legate alla guida e al comfort della vettura.



Troviamo per la prima volyta anche il Blind Spot Assist, che monitora l'angolo cieco del conducente. Inoltre, per la prima volta, la trasmissione automatica è disponibile anche sui propulsori ibridi EcoBoost Hybrid da 48 V (con potenze fino a 155 CV, oltre che per le motorizzazioni diesel). Il cambio automatico Powershift a doppia frizione e sette rapporti rende la guida più fluida soprrattutto in ambito urbano. Risulta ampliato anche il vano di carico, che ora raggiunge i 1.653 litri sulla versione station wagon.