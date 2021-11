Porsche Panamera Platinum Edition

10/11/2021

Versione elegante ed esclusiva della Porsche Panamera,la Platinum Edition è una raffinata edizione speciale della Panamera, che presenta un'ampia lista di dotazioni ed elementi dedicati.nell’equipaggiamento troviamo le sospensioni pneumatiche adattive con Porsche Active Suspension Management (PASM), i fari principali a matrice LED con Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), tetto panoramico, Park Assist con telecamera di retromarcia e per i modelli ibridi, un caricabatterie con potenza di ricarica di 7,2 kW.



Le ruote Exclusive Design Sport verniciate in platino da 21 pollici, i tubi di scarico sportivi neri, il vetro privacy, le finiture laterali dei finestrini in High-Gloss Black e le luci di coda Exclusive Design ne esaltano il dinamismo. La vettura è riconoscibile per le applicazioni verniciate in platino, mentre a bordo l’atnosfera ricalca il lusso presente all’esterno.



Gli interni includno: un volante sportivo GT , Lane Change Assist, porte soft-close con Comfort Entry, sedili anteriori regolabili e sedili posteriori riscaldati. A seconda del mercato, la Platinum Edition è disponibile per i modelli Panamera, Panamera 4 e Panamera 4 E-hybrid. Il lancio commerciale è previsto a partire da gennaio 2022.