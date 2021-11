Hyundai - Auto Hyundai Seven Concept Hyundai Seven Concept prototipo 1 2 3



Hyundai Seven Concept è un SUEV (Sport Utility Electric Vehicle), veicolo innovativo che rientra nella categoria dei suv elettrici e apre un nuovo capitolo per il brand Ioniq, la famiglia del marchio Hyundai dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV).

Il concept è stato sviluppato sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) del costruttore, un'architettura dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV).



Il passo lungo della E-GMP e il pavimento piatto della piattaforma rendono possibile una classe nuova di vetture che offre nuove esperienze ai clienti. Seven presenta una silhouette che si discosta da un tipico suv.



Il bordo basso anteriore del cofano, la linea continua e aerodinamica del tetto, e il passo allungato sono elementi di rottura con gli schemi più tradizionali. Tra le innovazioni si segnala la presenza delle ruote dotate di Active Air Flap integrati, che si aprono o si ritirano a seconda della necessità di raffreddamento dei freni o di riduzione della resistenza aerodinamica.



Seven è perfettamente riconoscibile anche grazie alle luci Parametric Pixel che forniscono una Welcome Light Sequence all'avvio. A bordo lo spazio è stato studiato per offrire maggiore libertà agli occupanti.



Le Pillarless Coach Doors permettono di ad un ambiente accogliente. La linea slanciata del tetto, il passo lungo e il pavimento piatto che si estende fino alla terza fila offrono l’opportunità di arredare l'interno come un lounge premium. Grazie alla piattaforma E-GMP, Seven fornisce un'eccezionale autonomia di guida e una capacità di ricarica ultra-veloce che permette, con un caricatore da 350 kW, di caricare dal 10% all'80% in circa 20 minuti. Il veicolo può raggiungere un’autonomia di oltre 480 km.

di Grazia Dragone

