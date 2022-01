Ford - Auto Ford Ranger 2023 Ford Ranger 2023 pick up 1 2 3



03/01/2022

Nuova generazione per il robusto pick-up d’Oltreoceano Ford Ranger, ancora più versatile e affidabile, in grado di rispondere alle esigenze della pèropria clientela. Il veicolo giungerà sul mercato europeo agli inizi del 2023, consolidando la posizione di leader del segmento.



Il rinnovato design è il risultato dell’interazione tra il marchio e la sua clientela, per studiarne le effettive necessità. Nel frontale si nota una nuova griglia definita e fari a C nella parte anteriore, mentre una sottile linea lungo i lati incorpora passaruota più audaci. Per la prima volta, Ranger offre fari a matrice LED.



Nella parte posteriore, le luci sono progettate in armonia con la parte anteriore. All'interno, l'abitacolo, simile a quello di un'auto, si arricchisce di materiali premium soft-touch e di un touchscreen centrale con il sistema di connettività e intrattenimento SYNC 4 firmato Ford. IL telaio è stato migliorato e offre un passo più lungo di 50 mm e una carreggiata più larga di 50 mm rispetto al Ranger precedente. Una struttura anteriore idroformata crea più spazio nel vano motore per il nuovo propulsore V6 turbodiesel da 3,0 litri di Ford.



Saranno inoltre disponibili ulteriori unità diesel turbo e Bi-Turbo da 2,0 litri a quattro cilindri in linea. Il motore turbo è disponibile in due diversi livelli di prestazioni. I clienti potranno scegliere tra due sistemi di trazione integrale: un sistema elettronico shift-on-the-fly o un nuovo sistema avanzato di trazione integrale permanente con una modalità set-and-forget.



Il nuovo Ranger introduce un nuovo sistema di gestione del carico progettato con divisori per contenere oggetti di varie dimensioni. Il portellone può anche sdoppiarsi fungendo da banco di lavoro mobile con un righello integrato e tasche per pinze.

di Grazia Dragone

