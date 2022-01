18/01/2022

Porsche Cayenne Platinum Edition è un’edizione speciale del suv tedesco caratterizzata da esclusivi elementi di design abbinati a un corredo di dotazioni ancora più ricco.

Questa particolare versione è disponibile per i modelli Cayenne, Cayenne E-hybrid e Cayenne S, ma anche per la versione Coupè.



In dettaglio, la Cayenne Platinum presenta elementi proposti nella finitura Platinum satinata, riconoscibili negli intarsi delle lamelle nelle prese d'aria, la scritta Porsche integrata nella striscia di luce posteriore a LED, i cerchi da 21 pollici RS Spyder Design. I tubi di scarico sportivi e i finestrini laterali di colore nero esaltano ulteriormente il carattere della vettura.



A bordo, spiccano le cinture di sicurezza Crayon e la finitura in alluminio spazzolato con il logo Platinum sulla plancia. Tra le dotazioni troviamo il Porsche Dynamic Light System (PDLS), il tetto panoramico, vetro privacy, sedili sportivi in pelle co otto regolazioni, un orologio analogico sul cruscotto.