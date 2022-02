07/02/2022

Edizione speciale che combina un look dinamico a dettagli esterni curati ed interni progettati per il massimo piacere di guida, la nuova BMW X2 Goldplay Edition adotta le caratteristiche di design e di equipaggiamento delle versioni X2 con specifiche M Sport.



Troviamo una grande presa d'aria inferiore a tre sezioni nella grembialatura anteriore, i pannelli paraurti anteriori e posteriori con inserti in Dark Shadow, il rivestimento dei passaruota e i bordi inferiori delle portiere nel colore della carrozzeria.

Questa versione sottolinea il carattere unico della BMW X2 ed è disponibile in tutte le configurazioni del motore esistenti per la compatta bavarese.



Oltre al modello ibrido plug-in e all’ultra-sportiva BMW X2 M35i, che impiega un motore quattro cilindri da 306 CV con tecnologia TwinPower Turbo, un cambio Steptronic Sport a otto marce, un differenziale meccanico M Sport sull'asse anteriore e il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive per offrire prestazioni eccezionali, i clienti possono scegliere tra altre otto configurazioni per la nuova edizione speciale.



La gamma di prodotti va dalla BMW X2 sDrive18i da 136 CV alla BMW X2 xDrive25d da 231 CV e comprende due motori a benzina e tre diesel. A seconda del tipo di motore, forniscono la potenza a un cambio manuale a 6 marce, un cambio Steptronic a 7 marce con doppia frizione o un cambio Steptronic a 8 marce.



Ad eccezione della versione entry-level, il sistema di trazione integrale BMW xDrive è disponibile come optional per tutti i modelli, di serie sulla BMW X2 xDrive25d.La livrea è proposta nella tinta Galvanic Gold per il bordo della griglia a doppio rene e le calotte dei retrovisori esterni. Inserti in Galvanic Gold li ritroviamo anche sui cerchi aerodinamici M da 19 pollici. La verniciatura San Remo Green metallic è specifica per la GoldPlay Edition.



Il catalogo incliude anche le tonalità Alpine White non metallizzato, M Misano Blue metallizzato, Sapphire Black metallizzato, Skyscraper Grey metallizzato, BMW Individual Storm Bay metallizzato, Frozen Black metallizzato e Frozen Pure Grey metallizzato. L’arrivo sulle strade è programmato da amrzo 2022.