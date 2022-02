15/02/2022

Aston Martin DBX707 è un suv che offre prestazioni elevate, massimo dinamismo, stile distintivo e lusso esclusivo. inconfondibile e lusso assoluto. In dotazione troviamo il potente V8 biturbo da 4,0 litri abbinato al cambio automatico a bagno d’olio a 9 rapporti.



Questa trasmissione ad alte prestazioni porta la potenza del motore a 707 CV, ma non è l’unico vantaggio. Consente, inoltre, cambi marcia più rapidi rispetto alla trasmissione con convertitore di coppia e un maggiore senso di controllo e reattività.



DBX707 include nel suo equipaggiamento anche i freni carboceramici, i cerchi e pneumatici da 22 pollici, offerti anche nella misura da 23 pollici.

Il design offre elementi caratterizzanti come una grande griglia frontale e luci di marcia diurnadal nuovo disegno, nonché nuove prese d’aria e condotti di raffreddamento dei freni, insieme a un nuovo profilo dello splitter anteriore. La griglia cromata satinata presenta alette doppie e le sei barre orizzontali sono state divise per ottenere un effetto visivo più intrigante.



I bordi finestrino scuri, satinati e cromati, e le nuove alette sul cofano si abbinano alla griglia frontale e allo splitter nero lucido. DBX707 presenta anche portiere autochiudenti. L’attitudine sportiva è ben presente anche a bordo dove spiccano i sedili Sport.



Gli ambienti interni sono proposti in tre varianti: Accelerate di serie, con un mix di pelle e Alcantara, Inspire Comfort e Inspire Sport sono disponibili in opzione. L’arrivo sul mercato è previsto a partire dal secondo trimestre 2022.