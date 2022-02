Ford - Auto Ford Ranger Raptor 2022 Ford Ranger Raptor 2022 pick up 1 2 3



Ford Ranger Raptor 2022 25/02/2022

La nuova generazione del pick-up Ford Ranger Raptor è stato sviluppato per eccellere nelle più estreme condizioni stradali. Sviluppato da Ford Performance, il nuovo modello rappresenta la versione più performante del pick-up. Grazie ad una tecnologia più intelligente che controlla la struttura più rigida , il nuovo Range Raptor risulta potente e preciso. La più grande novità vede l'introduzione del nuovo motore a benzina EcoBoost V6 biturbo da 3,0 litri da 288 CV.



Il veicolo adotta un telaio specifico e una serie di supporti e rinforzi specifici, come il montante C, il cassone di carico e la ruota di scorta.

Gli ingegneri Ford hanno riprogettato le sospensioni per offrire un maggiore controllo sui terreni accidentati alle alte velocità. Per la prima volta troviamo in dotazione un avanzato sistema di trazione integrale permanente con un riduttore di trasferimento a due velocità controllato elettronicamente su richiesta.



Il look è aggiornato e si basa sullo stile del Ranger di nuova generazione. I passaruota allargati e il design dei fari a C sottolineano la larghezza del pick-up, mentre la scritta F-O-R-D sulla griglia e il robusto paraurti separato aggiungono carattere.



I fari a matrice LED con luci diurne a LED spingono le capacità di illuminazione a nuovi livelli, con luci di curva predittive, abbaglianti anti-riverbero e livellamento dinamico automatico per offrire una migliore visibilità ai conducenti. L'abitacolo è dotato di nuovi sedili sportivi, ispirati ai jet fighter, nella parte anteriore e posteriore. Il nuovo Ford Range Raptor sarà lanciato in Europa a partire dall'ultimo trimestre del 2022.

di Grazia Dragone

