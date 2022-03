25/03/2022

Opel Rocks-e Kargo è un veicolo leggero a motore con zero emissioni destinato alle attività professionali. Lungo 2,41 metri, largo 1,39 m e alto 1,52 m, il modello offre un volume di carico flessibile di oltre 400 litri.



Grazie a un diametro di volta di soli 7,20 m, il quadriciclo risulta agile anche nelle vie più strette. L’autonomia in modalità elettrica fino a 75 km, rende questo primo esempio di SUM del costruttore tedesco (Sustainable Urban Mobilty) ideale per le consegne nelle aree urbane. Al posto del sedile passeggero, Open Rocks-e Kargo presenta un vano di carico modulare, separato dal posto guida da una parete verticale.



Il guidatore può accedere agli oggetti riposti nel vano di carico attraverso la porta lato passeggero o direttamente dal proprio sedile. Analogamente alla versione passeggeri, il motore elettrico del veicolo produce 6 kW/8 CV di potenza continua, con una potenza massima di 9 kW/12 CV. La batteria da 5,5 kWh si ricarica in circa quattro ore da una comune presa domestica.



Tipico è l’aspetto bicolore dell’anteriore e del posteriore, oltre alla presenza dell’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio. I fari anteriori Led e gli indicatori di direzione Led sono di serie. Le soglie laterali e la carrozzeria evidenziano l’aspetto robusto di questo modello.



Le portiere sui due lati sono identiche. Quella lato passeggero si apre in avanti, mentre la portiera lato guidatore si apre all’indietro, nella direzione opposta. L’atmosfera luminosa è garantita dal tetto panoramico di vetro di serie.