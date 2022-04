04/04/2022

Kia Concept EV9 rappresenta uno sguardo sul futuro dei suv, un’interpretazione innovativa che si manifesta attraverso un design d’avanguardia abbinato ad un propulsore elettrico. Progettato sulla piattaforma elettrica globale modulare (E-GMP) di Kia, Concept EV9 è un veicolo flessibile e high-tech alimentato da un propulsore 100% elettrico.



Linee esterne contemporanee, spaziosità e carattere si uniscono ad uno spazio interno visionario accentuato da una dotazione tecnologica all'avanguardia. Le proporzioni, basate su una lunghezza di 4.930 mm, una larghezza di 2.055 mm, un’altezza di 1.790 mm e un passo di 3.100 mm, conferiscono alla vettura una sorprendente presenza su strada. La vista laterale evidenzia il profilo futuristico e dai tagli netti, mentre il frontale Tiger Face di Kia è stato reinterpretato.



La nuova griglia mostra un display con motivo a nuvola di stelle, che, quando la vettura è parcheggiata, si cela dietro il pannello della carrozzeria. La superficie del cofano ospita pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell'energia elettrica necessaria a Concept EV9.



L'aerodinamica è incrementata dai mancorrenti retrattili sul tetto che, quando non sono in uso, si chiudono verso l'interno, incanalando il flusso d'aria in modo uniforme sul veicolo. Nella vista posteriore spiccano l’andamento triangolare del montante D e la firma luminosa Daylight Opening (DLO). I cerchi da 22 pollici dal design poligonale rafforzano l'aspetto geometrico e la presenza su strada.