05/05/2022

La Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition è una vettura dalla produzione limitata a 800 esemplari. La sportiva si distingue per dettagli specifici come la livrea, proposta nelle tinte Phantom Black Pearl e Serenity White Pearl, cerchi in lega da 19 pollici, badge neri ed elementi di colore rosso come le pinze freno e le cuciture dei sedili.



Completano il kit estetico le targhette dedicate. A bordo si notano i loghi N sui sedili in alcantara. Il motore in dotazione resta l’unità 2,0 litri turbo da 276 CV, la cui potenza può essere ulteriormente aumentata di 10 CV in maniera temporanea grazie al tasto N Grin Shift (NGS).