Mazda MX-30 2022

09/05/2022

La nuova Mazda MX-30 presenta prestazioni di ricarica e funzionalità di alimentazione migliorate e nuove opzioni sia per l’esterno che per le finiture interne. Gli aggiornamenti tecnici consistono nel nuovo On Board Charger (OBC) interno, ora di tipo trifase da 11 kW, e nella possibilità di utilizzare la ricarica rapida con potenza massima di assorbimento fino a 50 kW.



Tali modifiche permettono di ridurre il tempo di ricarica. Un ulteriore aggiornamento riguarda la sonorità elettrica trasmessa all’interno dell’abitacolo dagli altoparlanti dell’impianto audio. La frequenza sonora è stata ottimizzata per risultare più naturale.

Rinnovato anche il line-up e vede la presenza delle nuove versioni Prime Line ed Exclusive Line, entrambe dotate di sistemi di assistenza alla guida compresa la frenata di emergenza in prossimità degli incroci e l’Head Up Display.



La versione base Prime Line offre cerchi in lega da 18 pollici, fari a LED, impianto infotainment completo di 8 altoparlanti e di Carplay/Android Auto, navigatore satellitare, videocamera posteriore, climatizzatore automatico e sensori luce/pioggia.



La versione intermedia Exclusive Line aggiunge il riscaldamento elettrico per sedili anteriori, volante e parabrezza, retrovisori ripiegabili elettricamente, presa da 150 W e bracciolo centrale posteriore.



La versione top di gamma Makoto si distingue per i fari a matrice di Led e i montanti esterni in grigio satinato o nero lucido, a cui si aggiungono il rivestimento dei sedili disponibile in 3 tonalità: Modern Confidence (bianco) con inserti in Denim, Industrial Vintage (marrone) con inserti in similpelle neri e il nuovo Urban Expression con rivestimenti neri.



Tra gli allestimenti Exclusive Line e Makoto viene introdotta la versione speciale Advantage. L’elettrica del brand Mazda nella versione 2022 è disponibile in 10 colorazioni di cui 4 di tipo multi-tone.