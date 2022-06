27/06/2022

Pagani Huayra NC Special Project è una one-off nata dalla collaborazione tra un cliente americano e l’iconico atelier. La supercar è realizzata con una monoscocca centrale di Carbo-Titanium HP62 e Carbon-Trix HP62 dove sono montati dei telaietti anteriori e posteriori in acciaio di tipo Cr-Mo.



Il motore è rappresentato da un’unità 12 cilindri a V di 60° Biturbo firmato Mercedes-Benz collocato in posizione centrale longitudinale sul retrotreno. La testata ed i cilindri sono in fibra leggera mentre la lubrificazione avviene a carter secco. La sportiva raggiunge 830 CV di potenza e adotta un cambio trasversale a 7 marce + RM, di tipo sequenziale robotizzato Xtrac.



Il sistema frenante utilizza freni Brembo con 4 dischi autoventilati tipo CCM (Carbon Ceramic Materials), che consentono una minore dispersione del calore. Per le gomme sono stati adottati i pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R. Il peso della vettura, pari a 1240 Kg, assicura controllo e sicurezza del veicolo anche nelle situazioni più estreme.