Ford Bronco 2023

06/07/2022

Ford Bronco, iconica vettura americana, si affida alle capacità offroad per conquistare il mercato europeo. Disponibile in un numero limitato, il veicolo a stelle e strisce si ispira al Bronco originale del 1966, riprendendo l’aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, senza dimenticare l’anima sportiva della Ford Mustang.



Bronco è equipaggiato con un sistema di trazione integrale e tecnologie innovative, tra cui il Trail Control e sette modalità di guida differenti. Il frontale del veicolo propone la tipica griglia a tutta larghezza, i fari circolari e vistose scritte. I pannelli della carrozzeria squadrati sono progettati per rendere più visibili gli angoli esterni del SUV.



Il veicolo è dotato di un hard top rimovibile, completo di headliner fonoassorbente, che si separa in quattro pannelli. Tutte le porte possono essere rimosse, mentre i finestrini senza cornice riducono il peso delle porte. Sono, inoltre, rimovibili la griglia anteriore e il paraurti.



La vettura propone sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension) e cerchi in lega da 17 e 18 pollici abbinati a pneumatici all-terrain per garantire il comfort su strada e la sicurezza in fuoristrada.