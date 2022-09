Peugeot - Auto Peugeot 408 First Edition Peugeot 408 First Edition Special Edition 1



Peugeot 408 First Edition 09/09/2022

La nuova Peugeot 408 First Edition rappresenta una versione a tiratura limitata, disponibile in Italia in soli 50 esemplari. La vettura è equipaggiata con un powertrain ad alte prestazioni, il Plug-in Hybrid da 225 CV, che esprime tutti i valori di questa inedita proposta.



Lo speciale allestimento si caratterizza per una ricca dotazione di serie che prevede una libvrea Blu Obsession, specifico per questo modello, che regala giochi di luce seguendo le linee della carrozzeria. Anche la calandra frontale è realizzata nella stessa tinta della carrozzeria, una soluzione che la integra nel volume del paraurti.



I cerchi in lega da 20 pollici Monolithe hanno una forma geometrica squadrata incastonata in un cerchio, mentre i proiettori anteriori Full led Matrix illuminano la carreggiata in maniera selettiva.



A bordo si notano i sedili certificati AGR con un rivestimento in tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara) con cuciture Adamite e regolazioni elettriche; il volante è riscaldabile e il Peugeot i-Cockpit consente di egstire diverse funionalità. È disponibile, inoltre, un Electric Pack per semplificare le operazioni di ricarica.

di Grazia Dragone

