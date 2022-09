26/09/2022

Pagani Utopia si distingue per le sue linee e la forma levigata, fluida e sinuosa. Dal parabrezza, con i bordi superiori arrotondati, ai dettagli delle ali e del cofano, i suoi contorni conferiscono una nuova espressione.



La nuova vettura presenta poche appendici aerodinamiche, pur risultando molto efficiente. I dettagli si ispirano agli oggetti degli anni Cinquanta come i fari affusolati degli scooter Vespa o gli allestimenti dei motoscafi Riva. Le ruote sono dotate di un estrattore in fibra di carbonio a forma di turbina che allontana l'aria calda dai freni e riduce le turbolenze sotto la carrozzeria. L'interno di Utopia è originale. Troviamo un display essenziale di fronte al guidatore e tutti gli strumenti sono analogici.



Il volante è stato reinventato ed è in lega di alluminio ricavato dal pieno, dalla corona circolare e le razze fino alla base dello sterzo, che contiene l'airbag. Anche i pedali sono ricavati da un unico blocco di metallo.



La monoscocca in carbonio utilizzata sui precedenti modelli Pagani definisce resistenza, leggerezza e qualità costruttiva. Il motore V12 di Pagani, un 6 litri biturbo prodotto da Mercedes-AMG è frutto di un grande lavoro di sviluppo: eroga una potenza di 864 CV e una coppia di 1100 Nm.



Per la trasmissione Pagani si è rivolta a Xtrac, il noto produttore di trasmissioni per motorsport e auto ad alte prestazioni, per sviluppare il cambio ad ingranaggi elicoidali più rapido possibile. La prima serie di Utopiacoupé sarà prodotta in 99 unità.