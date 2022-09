BMW Z4 2023

29/09/2022

Rinnovata per rispondere alle esigenze della modernità, la BMW Z4 offre una serie di aggiornamenti nei dettagli, novità di design all'esterno, amplia la gamma di equipaggiamenti di serie e aggiunge nuovi optional.



La roadster del brand bavarese. Agile, dinamica e dotata di un ambiente premium, la sportiva è equipaggiata con il classico tetto soft-top in tessuto. Le linee di equipaggiamento Advantage, Sport Line e M Sport non sono più presenti,mentre la scelta di verniciature esterne include tre nuove varianti, insieme ai cerchi in lega leggera M da 19 pollici e le luci M Shadow Line. L’estetica si affida ad elementi come le grandi prese d'aria, i fari a LED con sorgenti luminose disposte verticalmente e posizionate ai bordi esterni e il lungo cofano che si estende sopra i passaruota.



Nel posteriore spiccano lo spoiler integrato nel cofano del bagagliaio, le sottili luci posteriori a forma di L e l'elemento diffusore nella grembialatura posteriore. La gamma di verniciature è stata rivista e aggiunge ai colori di carrozzeria le tonalità Thundernight metallic, Portimao Blue metallic e Skyscraper Grey metallic. La nuova generazione di BMW Z4 offre tre motori a benzina. Il motore a quattro cilindri della BMW Z4 sDrive20i è abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti.



Il modello base può essere ordinato come optional con il cambio Steptronic Sport a otto rapporti, di serie per le altre varianti. Il cambio Steptronic Sport è dotato di palette al volante e della funzione Launch Control per ottimizzare l'accelerazione in partenza. L'unità da 3,0 litri da 340 CV spinge la BMW Z4 M40i da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.



Anche i due motori a quattro cilindri, entrambi con una cilindrata di 2,0 litri e tecnologia BMW TwinPower Turbo, si distinguono per le loro performance. Il motore della BMW Z4 sDrive30i genera una potenza massima di 258 CV, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Con una potenza massima di 197 CV, infine la BMW Z4 sDrive20i scatta da fermo a 100 km/h in 6,8 secondi.