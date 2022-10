11/10/2022

Ford celebra la vittoria a Le Mans nel 2016 insieme al podio ottenuto nel 1966, con l’inedita Ford GT LM 2022, ultima edizione speciale della sportiva dell’Ovale Blu. La limited edition disponibile in soli 20 esemplari è destinata ad alimentare l’interesse dei collezionisti. Con la carrozzeria in fibra di carbonio laccata in Liquid Silver, la Ford GT LM in edizione limitata è rifinita a scelta con un tema rosso o blu, in onore della livrea da gara rossa e blu della Ford GT numero 68 vincitrice a Le Mans.



I cerchi da 20 pollici in fibra di carbonio lucida con accenti interni rossi o blu, i dadi in titanio e le pinze dei freni Brembo laccate in nero esaltano il design della vettura. Una caratteristica unica è il doppio scarico in titanio stampato in 3D con design ciclonico all'interno dei finali, evocando il doppio turbo del motore EcoBoost da 660 CV.



Sopra i terminali spicca un badge GT LM in titanio, anch'esso stampato in 3D. A bordo si fanno notare i sedili in fibra di carbonio rivestiti in Alcantara, con il sedile del guidatore in tinta con il rosso o il blu e il sedile del passeggero in ebano con cuciture in tinta con il sedile del guidatore. La fibra di carbonio è presente nell'abitacolo, in particolare sulla console, sulle bocchette di ventilazione e sulla parte inferiore dei montanti A con finitura opaca.