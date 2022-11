02/11/2022

Le sportive Porsche 718 Boxster/cayman Style Edition adottano un motore centrale e assicurano piacere di guida e praticità quotidiana. La configurazione Style Edition presenta un design esaltato dalla tinta Ruby Star Neo, una interpretazione moderna del Ruby Star presente sul modello Porsche 911 Carrera RS della generazione 964.



La Style Edition presenta terminali di scarico sportivi neri e la scritta Porsche in argento lucido sul retro. Sulla 718 Boxster Style Edition, la scritta Boxster in rilievo sopra le finestre laterali viene aggiunta al soft top.

E’ possibile scegliere tra due pacchetti di contrasto 718 Style Edition: uno in nero, l'altro in bianco. Entrambe includono strisce decorative oltre a finiture in bianco e nero lucido per le ruote. A bordo si trova un pacchetto in pelle nera con cuciture a contrasto e il Porsche Crest sui poggiatesta.



I modelli Style Edition adottano cerchi da 20 pollici in nero lucido e le coperture del mozzo delle ruote sono colorate. gruppi ottici bi-xeno con luci diurne a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, Apple CarPlay, cruise control, volante e sedili riscaldati e climatizzatore automatico bi-zona.



In termini di propulsore e telaio, i modelli Style Edition non differiscono tra loro. Entrambi sono basati sulle versioni entry-level della 718 Boxster e 718 Cayman con il motore boxer da 220 kW (300 CV) due litri.