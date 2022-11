Jeep Avenger 2023

14/11/2022

Jeep Avenger full electric rappresenta il primo veicolo BEV prodotto dal marchio. Il veicolo farà parte di una gamma europea elettrificata che include le versioni 4xe Plug-In Hybrid di Jeep Wrangler, Compass, Renegade.



Il suv ha dimensioni compatte e si posiziona nel segmento dei B-SUV. Il design punta sull’iconica griglia a 7 feritoie, che da verticale è diventata più orizzontale. La vista laterale mostra i classici passaruote trapezoidali e gli imponenti cerchi diamantati da 18 pollici. Il design solido e pulito degli interni trae ispirazione dal modello Wrangler.



Il modello è dotato di un sistema di trazione elettrica a 400 volt composto da motore elettrico, trasmissione e batteria. Collegata a una stazione di ricarica rapida con un cavo Mode 4 da 100 kilowatt per la corrente continua, sono sufficienti tre minuti di ricarica per un'autonomia di 30 km o 24 minuti per una ricarica dal 20 all'80%.



Il motore elettrico da 400 volt è il primo di Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Eroga 115 kilowatt (156 CV) di potenza e una coppia massima di 260 Newton metri con un rapporto di trasmissione di 8,69. La nuova batteria, anch'essa prodotta da Stellantis, ha una capacità di 54 kilowatt.



La nuova Avenger è la prima Jeep a trazione anteriore con Selec Terrain e Hill Descent Assist di serie. La vettura è lunga 4,08 metri, 16 cm più corta e 13 cm più bassa della Renegade. Gli sbalzi anteriori e posteriori corti ne accentuano le proporzioni, mentre le grandi ruote ne esaltano la presenza su strada. Il lancio comemrciale è programmato a partire dal secondo trimestre dle 2023.