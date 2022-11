15/11/2022

Dopo Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, il brand accoglie il Opel Grandland GSe (Grand Sport electric). I SUV ibridi ad alte prestazioni coniugano caratteristiche di guida sportiva, flessibilità e stile, offrendo dinamica e trazione integrale elettrica con elevata aderenza.



Il SUV elettrico, disponibile nel segmento C, combina la potenza di un turbo benzina 1,6 litri di cilindrata a quella di due motori elettrici, uno per ogni asse, per una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV. Il motore ibrido plug-in rende Grandland GSe un potente veicolo sportivo con trazione integrale elettrica permanente.



Dotato di sospensioni MacPherson sull’asse anteriore e di un asse multilink posteriore, il SUV si avvale di sospensioni e ammortizzatori più rigidi con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) di KONI.



Il design audace propone elementi come i cerchi in lega da 19 pollici ispirati a Manta GSe, un diffusore posteriore e la scritta GSe sul portellone posteriore. Il cofano nero costituisce un’altra caratteristica distintiva. A bordo si trovano i sedili Performance GSe certificati AGR con equipaggiamento Alcantara.