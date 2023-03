Peugeot 508 2023

27/02/2023

La nuova Peugeot 508, disponibile nelle versioni berlina, SW e Peugeot Sport Engineered, porta in dote un nuovo design.

Il frontale è innovativo e dinamico. Questi nuovi modelli inaugurano una nuova firma luminosa a tre artigli nella parte anteriore, adottano proiettori LED con tecnologia Matrix sottili e di serie su tutte le versioni. Nell'abitacolo l'accento è posto su qualità e modernità dei materiali utilizzati per i nuovi rivestimenti, oltre che su un nuovo comando del cambio.



Il catalogo prevede l’offerta di 7 tinte di carrozzeria, 3 delle quali inedite: Okenite White, Blu Eclipse, Titanium Grey Selenium Grey, Artense Grey, Elixir Red, Nero Perla Nera. Tre gli allestimenti: Allure, GT, Peugeot Sport Enginereed con una motorizzazione esclusiva. Vengono proposte due motorizzazioni ibride plug-in a 2 ruote motrici: nuovo Plug-in Hybrid 180 e-EAT8; plug-in hybrid 225 e-EAT8.



Sulle versioni 508 Peugeot Sport Engineered è disponibile una motorizzazione ibrida plug-in a 4 ruote motrici sviluppata da Peugeot Sport. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 12,4 kWh e una potenza di 139 CV (102 kW). Sono disponibili due tipi di caricatori a bordo: di serie vi è un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre in opzione un caricatore monofase da 7,4 kW.



Sono disponibili anche due motorizzazioni termiche: PureTech 130 EAT8 con motore benzina 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata con 130 CV; BlueHDi 130 EAT8 con motore Diesel 4 cilindri da 1,5 litri di cilindrata con 130 CV.L’arrivo sul mercato è previsto per giugno 2023.