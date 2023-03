Hyundai i10 2023

02/03/2023

Hyundai svela gli aggiornamenti che riguardano la city-car i10. Il restyling offre funzioni di connettività avanzate, elementi di comfort e tecnologie presenti solo nei segmenti superiori. L’aggiornamento include anche la versione N Line.



La rinnovata Hyundaii10 presenta un design interno ed esterno moderno ed intrigante, esaltato anche da due nuove colorazioni aggiuntive: Lumen Grey e Meta Blue, con tetto nero a contrasto.



Le luci diurne anteriori a LED (DRL) sono integrate nell’ampia griglia frontale dal carattere sportivo, mentre i gruppi ottici posteriori a LED creano una forma ad H sulla linea orizzontale del portellone. Anche i cerchi in lega da 15 pollici sono stati riprogettati.



La vettura è dotata di serie di nuove funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) è stato implementato ed include la funzione Cyclist, insieme a City, Interurban e Pedestrian.



Il Lane Following Assist (LFA) utilizza il controllo dello sterzo per aiutare l’auto a rimanere nella corsia di marcia. L’inizio della produzione è previsto a partire da aprile 2023.