Suzuki Across Plug-In 07/03/2023

A due anni dal lancio, Suzuki Across Plug-In si rinnova e propone una nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici e l’upgrade del sistema di Infotainment con nuovo Touchscreen da 10,5 pollici. Le nuove dotazioni includono anche il nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2.



Il nuovo Cockpit digitale ad alta definizione offre una grafica tridimensionale che esalta la leggibilità. Inoltre, il guidatore può scegliere fra 3 diversi layout. Per la nuova Suzuki Across Plug-in sono disponibili sei diversi colori, tutti metallizzati: Bianco, Nero, Blu, Rosso, Argento, Grigio.

di Grazia Dragone

