Hyundai Kona 2023

08/03/2023

La nuova Hyundai Kona è stata sviluppata a partire dalla versione elettrica e punta a rivoluzionare il segmento B-SUV con dimensioni maggiori e qualità come sicurezza, praticità ed efficienza. La seconda generazione offre un’ ampia scelta di powertrain. Sono disponibili varianti ev (standard o longrange), full-hybrid (HEV) e a combustione interna (ICE), senza dimenticare le versioni sportive N Line.



Grazie al design robusto e dinamico e le sue dimensioni maggiorate, la nuova Kona risponde alle esigenze e agli stili di vita di ogni tipo di clientela.



La versione Electric offre un’autonomia (490 km) ai vertici del segmento B-SUV ed è dotata di elementi specifici per i veicoli elettrici come il bagagliaio anteriore, i deflettori attivi, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), l’Head-up Display (HUD), la modalità di guida a un pedale (i-PEDAL), lo Smart Regenerative System, l’electronicActive Sound Design (e-ASD) e l’Eco Package.



Le versioni N Line presentano specchietti, tetto e spoiler neri opzionali e un design anteriore e posteriore con più carattere.